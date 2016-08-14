Луга , Ленинградская область, 14 августа, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Столкновение маршрутного микроавтобуса Volkswagen Crafter, курсирующего между Санкт-Петербургом и Лугой, и легкового автомобиля Ford Escort произошло днем 14 августа на Киевском шоссе у поселка Мшинская в Лужском районе Ленинградской области. В ДТП пострадали три человека.

http://vk.com/spb_today ДТП с маршрткой в Лужском районе. Скриншот фото в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о ДТП поступило в оперативные службы в 15:43. На место происшествия была отправлена дежурная смена 137 пожарной части противопожарной службы Ленобласти.

От сильного удара легковой автомобиль был полностью искорежен и оказался в кювете. Микроавтобусу удар пришелся в сторону водительской двери. Многоместный автомобиль также сильно пострадал, но остался на проезжей части.

Очевидцы аварии предположили, что в легковушке не обошлось без жертв.

«Легковушка форд эскорт, с обеих сторон ее просто нет, должны быть трупы»; «Было бы чудом, если бы в легковушке все остались живы, посмотрите в каком она виде»; «Кто-то из них явно обгонял и не успел, а «Эскорт», судя по внешнему виду, пролетел через себя не один раз», — оставили свои записи в соцсетях проезжавшие мимо автомобилисты.

Тем не менее, судя по информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в аварии никто не погиб. По данным ведомства, на которые ссылаются СМИ, водитель Ford Escort отделался травмами средней степени тяжести, а два пассажира микроавтобуса получили легкие травмы.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что водителя легкового автомобиля спасателям пришлось вырезать из покореженного металла. По непроверенным данным, у него перелом ноги.

Авария вызвала многокилометровую пробку на Киевском шоссе, которое и без того всегда перегружено в выходные дни летом.