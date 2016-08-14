Берлин, 14 августа, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул в лагере для беженцев в Германии. Как передает «МИР 24», в результате инцидента пострадали 10 человек.

Франсиско Гойя. Пожар, огонь в ночи (фрагмент). 1793

ЧП произошло на территории бывшего аэропорта Кассель-Кальден (земля Гессен), где были размещены беженцы.

«Мигранты отравились угарным газом, — говорится в сообщении. — Огонь также повредил 20 жилых контейнеров».

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города, которые пытаются установить причину возгорания.

По последним данным, всего в данном лагере было размещено, по меньшей мере, 800 иностранных граждан.