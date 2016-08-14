Томск, 14 августа, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Футболисты «Томи» на своем поле переиграли команду «Уфы» в матче третьего тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 14 августа на стадионе «Труд» в Томске, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи стал нападающий Сергей Самодин, который забил единственный мяч на 9-ой минуте.

Таким образом, «Томь» после 3-х туров набрала 4 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» на данный момент занимает 15 строчку.

Российская футбольная Премьер-Лига. 3-й тур

Томь (Томск) — Уфа (Уфа) — 1:0.

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