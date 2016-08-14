Нальчик, 14 августа, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии уничтожен один из главарей бандподполья, который находился в федеральном розыске с 2014 года. Об этом, как передает RT, сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК РФ).

kropekk_pl Убийство

«Сегодня (14 августа) около часа ночи при попытке посягательства на жизнь сотрудников сводного оперативного наряда ДПС и органов безопасности КБР, дежуривших на федеральной трассе «Кавказ», был ликвидирован один из главарей бандподполья республики — Хизир Лихов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия были изъяты пистолет, граната и боеприпасы.

«Жертв среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», — говорится в сообщении.