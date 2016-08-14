Ефимова оценила обстановку на ОИ-2016: «Это было похоже на войну»
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх-2016 в Бразилии, рассказала о своих впечатлениях от соревнований.
«Это была война, — приводит слова Ефимовой издание USA Today. — Это было похоже на кошмар. Завершение соревнований является облегчением».
При этом российская пловчиха добавила, что она любит спортивные состязания.
«Но это было похоже на войну, — говорит Ефимова. — Это было ужасно».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа пловчиха Юлия Ефимова завоевала вторую серебряную медаль на дистанции 200 м брассом на летних Играх-2016. Ранее спортсменка из России завоевала серебро в плавании на дистанции 100 м брассом.
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