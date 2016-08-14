Воронеж, 14 августа, 2016, 17:42 — ИА Регнум. В Терновском районе Воронежской области в результате массового ДТП пострадали 8 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

See-ming Lee Автомобильная авария

Авария произошла в воскресенье, 14 августа, на 576 км автодороги М-6 «Каспий».

По предварительным данным, участниками ДТП стали 2 рейсовых автобуса, грузовой автомобиль, «Газель» и 2 легковых транспортных средства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины ДТП.