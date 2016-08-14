Омск, 14 августа, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Главным тренером хоккейного клуба «Авангард» назначен российский специалист Федор Канарейкин. Об этом говорится в заявлении президента команды Владимира Шалаева, которое опубликовано на официальном сайте омского клуба.

skeeze Хоккей

«Авангарду» в качестве главного тренера нужен опытный российский специалист, который сможет руководить сильным коллективом мастеров, способным решать задачи высшего уровня, — говорит Шалаев. — В сегодняшних условиях мы считаем, что Федор Канарейкин является оптимальным выбором для «Авангарда».

Отметим, что на посту тренера Канарейкин сменил Евгения Корноухова, которому руководство омского клуба намерено предложить другую должность в системе клуба.