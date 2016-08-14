Киев, 14 августа, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Гражданин Украины Владимир Сердюк, которого спецслужбы РФ подозревают в организации диверсии в Крыму, прокомментировал обвинения в свой адрес.

Tobias ToMar Maier Диверсант

«Я служил в 37-м батальоне офицером-психологом, — рассказывает Сердюк в интервью Hromadske.tv. — Моими обязанностями было говорить с людьми, бороться с «аватарами», оформлять СЗЧ (самовольное оставление части)».

При этом он добавил, что никогда не был начальником разведки, так как не владеет «ни знаниями, ни опытом».

«Я ничего не организовывал и никого никуда не отправлял, — сказал Сердюк. — Я добродетельный человек. Не террорист, не предпринимаю ничего. Живу себе и семью кормлю».

Ранее ряд СМИ сообщил, что организатором диверсий в Крыму является сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Сердюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 августа в городе Армянск (Крым) сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу военной разведки Украины. Попытка прорыва ещё 2-х украинских ДРГ на территорию РФ была пресечена в ночь на 8 августа.

Кроме того, на полуострове была ликвидирована украинская агентурная сеть. В плен попали несколько диверсантов Украины, которые уже дали признательные показания.

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