Астана, 14 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, около 9 часов утра по местному времени в столичный Департамент внутренних дел поступило сообщение о попытке ограбления ломбарда, расположенного на улице Кенесары.

Han Jae Ho Захват заложников

Выяснилось, что во время нападения в ломбарде сработала сигнализация, и налетчик оказался запертым внутри помещения вместе с двумя работниками. В ДВД Астаны уточнили, что данный инцидент не считают терактом.

Район, где расположен захваченный ломбард, был тут же оцеплен полицейскими. На место ЧП прибыли бойцы спецподразделения. Из ближайшего супермаркета были эвакуированы люди. Жильцов пятиэтажного дома, на первом этаже которого находился ломбард, эвакуировать не стали, однако запретили им выходить из дома.

«Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с вооруженным налетчиком на ломбард. На данный момент обстоятельства выясняются, ничего не можем прокомментировать», — сообщили в ДВД к полудню.

К часу дня переговорщикам удалось убедить преступника освободить одного из заложников. Как сообщила пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова, грабитель опустил сотрудницу ломбарда, при этом, по сведениям полиции, в заложниках осатавался еще один человек.

К двум часам дня второй заложник был освобожден, а бойцы СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) провели спецоперацию по задержанию грабителя. Во время спецоперации никто не пострадал.

Пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова уточнила, что налетчик — житель Астаны, 1974 года рождения.

«У задержанного изъяли пневматический пистолет, который направлен на баллистическую экспертизу. Проводится досудебное расследование по факту «Разбой», 192 статья Уголовного кодекса», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

В операции были задействованы все экстренные службы города. Мероприятие проводилось под руководством первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Демеуова.

Напомним, правоохранительные органы Казахстана работают в усиленном режиме, поскольку в стране действует «желтый» уровень террористической угрозы. Он был введен после теракта в Актюбинске, произошедшего 5 июня, в результате которого погибли семь человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести.

Первоначально «желтый» уровень был введен на 40 суток, однако 15 июля председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Владимир Жумаканов принял решение о продлении срока действия «желтого» уровня еще на 30 суток.

И сегодня же, 14 августа, КНБ приняло решение вновь продлить срок действия «желтого» уровня вплоть до января 2017 года. При этом в КНБ не уточнили, является ли это решение плановым или же оно было принято после того, как грабитель ломбарда захватил заложников.