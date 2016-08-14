Грозный, 14 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Локомотив» (Москва) прибыли в Грозный на матч 3-го тура чемпионата России против местного «Терека». Об этом сообщается на официальной странице московской команды в Twitter.

fclm.ru Игроки ФК «Локомотив»

«Команда прибыла в Грозный, — говорится в сообщении. — Все в порядке».

14 августа полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram заявил, что самолет с игроками команды не смог вылететь в Грозный, где «железнодорожники» должны сразиться с «Тереком».

По его словам, воздушное судно из-за неисправности не смогло вылететь из Москвы. Из-за этого игрокам столичного клуба пришлось ждать другой самолет несколько часов.

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