Бангкок, 14 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В воскресенье, 14 августа, на севере Таиланда пропал военный вертолет UH-72. Как передает агентство Reuters со ссылкой на военных, на борту воздушного судна находились 5 человек.

Dianne Bond Пропавший вертолёт UH-72

По предварительным данным, вертолет исчез с экранов радаров спустя примерно 30 минут после того, как вылетел с военной базы в городе Пхитсанулок.

Отмечается, что пропавшее воздушное судно участвовало в операции по оказанию помощи потерпевшим от наводнения в районе граница с Мьянмой.

В настоящее время ведется поиск вертолета.