Волгоград, 14 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Волгоградской области госпитализированы 25 детей из детского оздоровительного лагеря «Жемчужина Мологи». Об этом сегодня, 14 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

inspiri В больнице

Сообщается, что 25 детей из лагеря «Жемчужина Мологи» госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Работа детского лагеря полностью приостановлена.

Медики оценивают состояние госпитализированных детей как легкой степени тяжести. В лагерь работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.