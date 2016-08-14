Москва, 14 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что база «Хмеймим» Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской республике необходима для борьбы с международным терроризмом на дальних подступах. Об этом он заявил сегодня, 14 августа, в эфире телеканал «Россия 1».

mil.ru Российская база «Хмеймим» в Сирии

«Наша база там нужна для того, чтобы на дальних подступах бороться с бандитами. Сирия как магнит притягивает поставки оружия абсолютно со всех территорий. Я знаю, о чём говорю», — сказал Шойгу.

Он также напомнил слова президент Российской Федерации Владимира Путина о том, что в Сирии воюют выходцы из России и стран СНГ, в связи с чем российская база в Сирии особенно актуальна.

Напомним, Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на сирийской территории. Это соглашение было подписано в Дамаске 26 января министрами обороны России и Сирии.