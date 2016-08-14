Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Организационный комитет XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) выяснил, что привело к позеленению воды в олимпийских бассейнах. Об этом сегодня, 14 августа, пишет The New York Times.

photoshopper24 Зелёная вода

Напомним, первый раз вода в олимпийском бассейне позеленела 10 августа, чуть не сорвав финал соревнований по прыжкам в воду. Сегодня утром вода в бассейне вновь позеленела. сорвало тренировку перед состязаниями по водному поло и синхронному плаванию.

В ходе разбирательства выяснилось, что вода позеленела из перекиси водорода. Примерно 160 литров перекиси водорода попало в бассейн и нейтрализовало хлорку, а это в свою очередь позволило водорослям распространится и окрасить воду в зеленый цвет.

Как именно перекись водорода попала в бассейне предстоит выяснить. По одной из версии обслуживающий персонал мог допустить ошибку.

Международная федерация плавания (FINA) поспешила заверить участников соревнований, что их здоровью ничего не угрожает.