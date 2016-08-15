Ростов-на-Дону, 15 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Ростовской области состоялся областной праздник «День урожая», на котором подведены итоги жатвы и взвешен каравай. В этом году регион завоевал первое место в России по валовому сбору ранних зерновых и зернобобовых. Ранее лидерство в течение многих лет удерживала только Кубань. Благодаря кропотливому труду земледельцев, господдержке и другим факторам впервые за всю историю региона донскими хлеборобами собрано более 10,5 млн тонн зерна, что выше прошлогоднего уровня почти на 2 млн тонн, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Стоит отметить, что в 2015 году областной праздник «День урожая» посетил министр сельского хозяйства и продовольствия России Александр Ткачев. Поздравляя тружеников села с прошлогодним рекордным на тот момент урожаем ранних культур — 8,5 млн тонн, он сказал, что хлеборобам Дона по плечу собрать 10 млн тонн зерна.

«В вашем регионе есть потенциал для роста. Я уверен, что 9 и даже 10 млн тонн урожая ранних зерновых не за горами. Таких плодородных земель, как в Ростовской области и на Кубани, больше нигде в России нет», — подчеркнул в рамках визита Ткачев.

Также в нынешнем году выполнено еще одно поручение федерального министра: средняя урожайность составила 36 центнеров с гектара, что на 5,8 центнера с гектара выше прошлогоднего показателя.

«Третий год подряд донские аграрии бьют собственные рекорды по урожаю ранних зерновых. Такого никогда не было раньше. Это не случайность — это целенаправленный кропотливый труд, стратегия победы. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями и сделаем все возможное, чтобы Ростовская область никогда не переставала быть регионом мощного агропромышленного производства, продовольственным донором России», — считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, это была настоящая битва за урожай, так как погода вносила свои коррективы в работу тружеников села. Формирование урожая было нелегким, а сбор хлеба сопровождался ливнями и градобоем. В связи с этим аграрии перешли на круглосуточный режим работы, организуя посменную работу.

Еще одним важным слагаемым успеха является постоянная государственная поддержка. В текущем году за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку сельского хозяйства Дона предусмотрено около 7 млрд рублей. Также успех уборочной страды стал возможен благодаря обновлению комбайнового парка: с начала года хозяйства благодаря господдержке региона приобрели около 250 единиц техники. Немаловажный вклад и научного сообщества.

Лидерами жатвы-2016 по валовому сбору стали хлеборобы Сальского, Зерноградского и Зимовниковского районов. Не было равных по урожайности селянам Песчанокопского, Неклиновского, Целинского, Азовского и Мясниковского районов.

Добавим, что аграриям предстоит собрать пропашные и поздние зерновые культуры. Итоги будут подведены в октябре. Осенью одновременно с уборкой начнется и сев озимых культур.