Южно-Сахалинск, 14 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Martin Luff Землетрясение

Сообщается, что в 21:15 по местному времени (13:15 по московскому времени) на острове Сахалин произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Эпицентр землетрясения находился в 63 километрах к югу от города Александровск-Сахалинский. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Колебания земли ощущались также в Комсомольске-на-Амуре, расположенном в 372 километрах от эпицентра землетрясения.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.