Москва, 14 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Самолет с игроками московского футбольного клуба «Локомотив» не смог вылететь в Грозный, где железнодорожники сразится с местным «Тереком». Об этом сегодня, 14 августа, пишет на своей странице в Instagram полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

mrhayata Задержка рейса

Он сообщил, что самолет не смог вылететь из Москвы из-за неисправности. Из-за этого железнодорожникам пришлось ждать другого самолета несколько часов.

«Немножко задержали самолет. Сломался. Ждем новый самолет. Два часа сидим», — написал Тарасов. Он выразил надежду, что в Грозный железнодорожники все же попадут и сыграют с «Тереком».

Напомним, матч третьего тура чемпионата России по футболу между «Тереком» и «Локомотивом» запланирован на 20:30 по московскому времени.