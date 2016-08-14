Калуга, 14 августа, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Первый фестиваль под названием «Таруса литературная» прошел в Калужской области, сообщает 14 августа корреспондент ИА REGNUM.

tarusa-hotel.ru Памятник Марине Цветаевой на берегу реки Оки в Тарусе

По информации регионального министерства культуры и туризма, литературный фестиваль в области проводился впервые и был приурочен к 240-летию Калужского наместничества и 770-летию города Тарусы. Его цель — представление творческих успехов литераторов калужского региона, как неотъемлемой части национальной культуры современного общества.

Таруса — этот небольшой провинциальный город на реке Оке по — прежнему остается любимым местом вдохновения для писателей и поэтов. В тарусском киноконцертном зале «Мир» состоялась презентация альманаха «Сорок сороков», в котором собраны произведения 40 наиболее талантливых авторов области. На сцене в Тарусе, они представили землякам и гостям города творчество разных литературных жанров. Каждый писатель познакомил собравшихся любителей литературы с своими произведениями.

В продолжение литературной традиции жившего в Тарусе великого советского писателя Константина Георгиевича Паустовского издан альманах «Тарусские страницы 21 век». У жителей и гостей города также популярен и издаваемый в Тарусе литературно-художественный и культурно-просветительский журнал для семейного чтения «Траектория Творчества», который уже более восьми лет предоставляет свои страницы талантливым калужским прозаикам и поэтам.

В рамках литературного фестиваля в Тарусе шла речь о неразрывной связи поколений, продолжении лучших литературных традиций, уважении к родному языку. Были организованы: книжная ярмарка и выставка-продажа картин художников-оформителей.

Напомним, что еще с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и другие крупные русские художники Борисов-Мусатов, Крымов, Ватагин.

Таруса стала также и творческой лабораторией и приютом для литераторов и людей науки. В конце XIX — начале XX века Таруса пережила необыкновенный культурный подъем. Город стал «Парнасом» московской художественной жизни, местом, где черпали вдохновение многие художники, поэты, писатели, музыканты, ученые. С этим городом и его окрестностями связано творчество Марины Цветаевой, Константина Паустовского, Николая Заболоцкого. Таруса становится литературным центром, своеобразной литературной Тарусой.

Сегодня Таруса — город музеев. Здесь открыты: картинная галерея, краеведческий музей, музей семьи Цветаевых. На базе этих музеев проводятся выставки, конференции, концерты, Цветаевские праздники, дни Паустовского, музыкальные фестивали фонда Святослава Рихтера.