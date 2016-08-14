Владикавказ, 14 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В РСО-Алания с 13 до 10 человек уменьшился список кандидатов в депутаты Госдумы России по североосетинскому одномандатному избирательному округу №25. Как сообщает 14 августа корреспондент ИА REGNUM , Центризбиркомом республики отказано в регистрации третьему по счету самовыдвиженцу Мурату Агузарову, брату-близнецу умершего в феврале 2016 года главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.

Christopher Sessums Остановка выборной кампании

По официальной информации Центральной избирательной комиссии РСО-Алания, решение об отказе в регистрации было принято из-за большого количества нарушений в сданных в комиссию подписных листах кандидата в депутаты Госдумы РФ. Отметим, что представители Мурата Агузарова в Центризбирком республики сдали 16 тысяч подписей, вместо требуемых 15 тысяч. Всего в поддержку руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по республике собрано более 100 тысяч подписей.

Как считают эксперты, изначально самовыдвиженец был обречен на провал. Он осмелился выставить себя в качестве кандидата и тем самым спутал планы политических оппонентов, прежде всего из «Единой России», которая всеми силами проталкивает в нижнюю палату Федерального Собрания знаменитого спортсмена, трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Артура Таймазова. Ранее руководитель избирательного штаба экс — кандидата Борис Кантемиров сообщил информационному порталу «Абон», что Центризбирком республики «делает все, чтобы не допустить Агузарова к выборам».

Отметим, что ранее Центризбирком республики также отказал в регистрации самовыдвиженцам Марату Джиоеву и Анатолию Колхидову в документах, которых якобы были обнаружены значимые неточности. Таким образом, за депутатский мандат в Осетии теперь будут бороться только представители политических партии. Самовыдвиженцев же вытеснили из избирательного процесса, чтобы дать возможность пройти в Госдуму кандидату, выгодному и региональной власти. В списке одномандатников остались 10 человек.

18 сентября, в единый день голосования жители пяти сельских районов РСО-Алания одновременно будут выбирать и депутатов в районные собрания представителей. Из числа избранных депутатов определят и новых глав районных муниципальных образований.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в республике распределены денежные средства на проведение выборов в Госдуму России и муниципальные органы власти. Финансирование 370 участковых комиссий составит 32 млн рублей. В Северной Осетии насчитывается 521 тыс.133 человек, достигших избирательного возраста. В регионе зарегистрировано 54 политические партии, однако из них реально в выборах примут участие около 20%.