Москва, 14 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал отстранение от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российской легкоатлетки Дарьи Клишиной. Об этом сегодня, 14 августа, пишет «Российская газета».

Erik van Leeuwen Дарья Клишина (в центре)

Напомним, Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, которую Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) допустила до XXXI летних Олимпийских игр — все остальные российские легкоатлеты подозреваются в участии в так называемой «государственной допинговой программе», которая якобы существует в России. При этом каких-либо доказательств существования этой программы так никто и не видел, а подавляющее большинство российских легкоатлетов никогда не использовали допинг.

Клишина была допущена IAAF по той причине, что она живет и тренируется в США, и её тренер — американец.

И вот теперь IAAF заявляет, что Клишина отстранена, так как у Ассоциации якобы есть некая «новая информация», полученная независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Правда эта информация пока не опубликована, но Клишину, которая уже приехала в Рио-де-Жанейро, IAAF все же отстраняет.

Мутко считает, что действия IAAF характеризуют ту кампанию, которая ведется Западом против российского спорта. «Это, к сожалению, удается, потому что у них в руках огромный информационный ресурс. Видите, как слаженно они работают», — печально констатирует Мутко.

Ситуация с Клишиной находится за гранью здравого смысла, считает министр. Он напоминает, что IAAF ранее сама допустила российскую легкоатлетку до соревнований. Клишину десятки раз проверили на допинг, она получила допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я не знаю, как люди способны делать так. Все это бесчеловечно. Ну, всю команду не допускали, ну, не допустили бы и ее. Да, было обидно, но если у вас были тогда претензии, а вы дали человеку такую возможность и надежду… Почерк-то понятен», — заявил министр Мутко. Он добавил, что хотел бы дисквалифицировать тех, кто допустил Клишину до соревнований.