Воронеж, 14 августа, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Выполнявший полет по маршруту Липецк — Сочи самолет CRJ-200 авиакомпании «Руслайн» (рейс 7 R 424) совершил вынужденную посадку в Воронежском аэропорту из-за трещины в стекле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

BriYYZ Посадка самолёта CRJ-200

По информации МЧС, инцидент произошел сегодня, 14 августа, около 11.30 мск. Во время полета в кабине пилотов произошло растрескивание правого стекла, и капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке. В 12:22 самолет приземлился на аэродроме Воронежа. В результате происшествия пострадавших нет.

На борту воздушного судна находились 51 пассажир и 3 члена экипажа.