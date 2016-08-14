Москва, 14 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Московская полиция задержала 28-летнего мужчину, который ранил 24-летнего гражданина в центре столицы. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Lisa Roe Стрельба

В ночь на 13 августа возле дома №28 по улице Сретенка столичные полицейские задержали безработного мужчину 1988 года рождения. Ранее он из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в 24-летнего гражданина из травматического пистолета WASP РА № 4391 калибра 9 мм. Это оружие зарегистрировано на нападавшего в установленном порядке.

Пострадавший получил непроникающее пулевое травматическое ранение живота. Он был доставлен в больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».