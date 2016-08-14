Калуга, 14 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. 35-летний гражданин Республики Узбекистан подозревается правоохранительными органами Калуги в том, что в одном из гаражей города совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, а также насильственные действия сексуального характера в отношении еще двух девочек 11 лет.

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Как сообщил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Михаил Жуков, о случившемся с ними девочки рассказали родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого в педофилии мужчину полицейские задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу.

В рамках возбужденного уголовного дела, следствие выясняет, каким образом девочки оказались в гараже наедине с со взрослым мужчиной. В случае если вина подозреваемого в педофилии будет доказана, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области перед судом предстанет 41-летний гражданин Украины, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей.

По версии следствия, обвиняемый находился в браке с жительницей Калужской области и проживал в одной квартире с её 11-летней дочерью и тремя совместными детьми в возрасте 7, 6 и 3 лет. В ночное время отец-педофил демонстрировал своим 7 и 6 летним детям порнографические фильмы и даже пытался изнасиловать 11-летнюю падчерицу, однако девочке удалось оттолкнуть отчима и убежать. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери.

Дети были изъяты из семьи и помещены в детский дом, откуда их под свою опеку взяла семья из Москвы. В ходе разговора с опекунами и были выявлены факты совершения преступлений отцом-педофилом в отношении малолетних.