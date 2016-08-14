Воронеж, 14 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Пассажирский самолет совершил экстренную посаду в аэропорту Воронежа из-за трещины в лобовом стекле кабины пилотов. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Воронежской области.

fotobias Треснувшее стекло

Сообщается, что пассажирский Boeing выполнял рейс из Липецка в Сочи, когда в лобовом стекле кабины пилотов образовалась трещина. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Воронежа.

Уточняется, что трещина образовалась в лобовом стекле на месте второго пилота.

Аварийная посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал. На борту самолета находились 54 пассажира.