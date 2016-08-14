Санкт-Петербург, 14 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга разыскивает участников группового конфликта, который произошел в ночь на 14 августа в поселке Репино Курортного района. В результате стычки пострадала женщина. По данным СМИ, именно этот факт привел к разрастанию конфликта, на место которого прибыло около 70 человек.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о драке у дома 4 на Нагорной улице в Репино поступило 13 августа около 23:25.

Приехавшие по вызову полицейские установили, что произошел конфликт между двумя группами граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате конфликта пострадала 27-летняя местная жительница, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в региональном главке полиции.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают личности и местонахождения всех участников конфликта, чтобы привлечь их к ответственности.

По данным издания «Петербургский дневник», рядом с магазином на Нагорной улице группа из четырех-пяти пьяных молодых людей задирала прохожих. Один из парней ударил нетрезвую 27-летнюю женщину, за которую вступились очевидцы, после чего началась групповая драка.

«Зачинщики успели скрыться на автомобиле до приезда полиции, однако на месте происшествия собралось около 70 человек, недовольных случившимся. В итоге стражи порядка убедили их разойтись», — отмечает источник.

Пострадавшая женщина госпитализирована в городскую больницу Сестрорецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в российской столице произошла массовая пьяная драка в центре города. В драке участвовали до 40 человек. В ходе потасовки пострадал один человек, которому потребовалась госпитализация.

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Ранее, 31 июля, массовая драка с применением холодного оружия произошла на юге Москвы. В ней также пострадал один человек.

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