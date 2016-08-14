Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Американская пловчиха Лили Кинг заявила, что не сожалеет о своих высказываниях в адрес российской пловчихи Юлии Ефимовой. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает телеканал RT.

Василий Верещагин. Людоед. 1880-е

Напомним, ранее Кинг заявила, что такие спортсменки как Ефимова, которые ранее были замечены в нарушении антидопинговых правил, не должны участвовать в Олимпийских играх.

Теперь Кинг заявила, что не сожалеет о критике в адрес Ефимовой, так как кто-то должен был это сказать.

«Кто-то должен был это сказать. Я не планировала делать подобные заявления, всё получилось само собой. Но я рада, что так поступила, так как на такие вещи нужно обращать внимание. Я просто оказалась тем самым человеком, который поднял эту тему, и я этому рада», — сказала американская пловчиха.