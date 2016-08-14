Севастополь, 14 августа, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Аэропорт «Бельбек» станет важнейшим воздушным узлом для для ЮБК, западной части Крыма, города Севастополя», гармонично дополняющим аэропорт Симферополя. Ввод аэропорта приведет к увеличению туристического потока на Крымский полуостров до восьми миллионов человек. Об этом 13 августа заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам рабочей поездки на «Бельбек», передает корреспондент ИА REGNUM.

Старое здание аэровокзала

«Пропускная способность аэропорта «Бельбек» после реконструкции его гражданской части — 2,5 млн человек. И он станет таким хабом для ЮБК, западной части Крыма, города Севастополя. — сказал Овсянников. — В аэропорту Симферополя наблюдается мощнейшее загрузка, и любой сбой приводит к тому, что пассажиропоток не обслуживается в полной мере. То есть мы готовы загрузить Симферополь, который уже не справляется и сделать прямые рейсы в Севастополь."Кроме этого, «рекреационный, туристический потенциал полуострова еще предстоит раскрыть», уверен глава города.

«Мы знаем, что в Крыму максимально может отдыхать порядка шести млн человек. Поэтому с вводом второй аэроплощадки — аэропорта Бельбек — есть уверенность в том, что до восьми млн человек туристов мы сможем принимать», — подчеркнул Овсянников.

Он добавил, что наблюдается интерес субъектов РФ, которые готовы организовать прямое авиа сообщение с Севастополем. По данным ОАО «Ленаэропроект» (Санкт-Петербург), выполняющим проектирование гражданской части аэропорта, три авиакомпании высказали намерение выполнять рейсы после завершения реконструкции «Бельбека» — это ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ООО «Авиапредприятие «Северсталь» и ОАО «Уральские авиалинии». Основными перспективными направлениями маршрутной сети названы 14 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие.

Интенсивный трафик авиа перевозок также возможен благодаря характеристикам взлетно-посадочной полосы, которая не требует дополнительной реконструкции. «ВПП в более лучшем состоянии, чем в Симферополе», — отметил Овсянников. По заключению проектировщиков, ВПП соответствует международным стандартам, ее длина 5,07 км и ширина 47 м — аэропорт может принимать воздушные суда типа А-318, А-319, CRJ-200 без ограничений. Самолеты Boeing-737 и Boeing — 537 могут совершать до 20 взлетно-посадочных операций в сутки.

Добавим, что еще в марте 2015 года правительство Севастополя планировало, что уже к лету 2015 года гражданский сектор аэропорта начнёт работу. Однако по ряду причин этого так и не произошло, и гражданские рейсы «Бельбек» до сих пор не принимает, аэродром используется как военный. Проектные работы должны быть закончены к концу 2016 гогда, в сентябре будущего года начнется строительство, которое планируют завершить к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства РФ аэропорт «Бельбек» находится в совместном пользовании министерства обороны РФ и правительства Севастополя.