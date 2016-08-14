Калининград, 14 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Калининградец, задержанный в минувшую пятницу в прокуратуре Калининградской области с оружием времён войны и взрывчатыми веществами, страдает психическим заболеванием и нуждается в госпитализации. Об этом сегодня, 14 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщила мать задержанного.

Памятный знак во дворе прокуратуры Калининградской области

«Мой сын болен, по всей видимости, шизофренией, я не раз обращалась к врачам по этому поводу, но мне говорили только одно — они могут его принудительно госпитализировать и обследовать только тогда, когда «что-то случится», потому что закон не позволяет человека, который живёт в социуме, без видимых причин — за какие-то странности — принудительно отправить на лечение», — сказала мать.

Накануне Ленинградский районный суд г. Калининграда избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Наше ходатайство назначить ему судебно-психиатрическую экспертизу, для изоляции от общества и дальнейшего лечения, судом было отклонено, — уточнила собеседник ИА REGNUM. — Органы просто звереют, они уже и украинскую родню вычислили, и крымский след. Бред полный».

По словам матери, в прокуратуре Калининградской области её сын заявил, что здесь ему «будут даны знаки» для перехода через границу.

«Он сказал прокурорским работникам, что у него в Швейцарии есть жена и 10-летний сын, хотя он не женат, а за границу дальше Польши со мной не выезжал, — продолжила мать. — И вот сейчас этот душевно больной человек будет находиться в СИЗО с уголовниками, что может повлечь непредсказуемые последствия».

В свою очередь пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что в отношении 27-летнего калининградца возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ». В рюкзаке у задержанного находились различные предметы времён Великой Отечественной войны, в том числе штык-ножи, макет пистолета-пулемета, патроны и другие части оружия, уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 12 августа в прокуратуру Калининградской области пришёл гражданин в камуфляжной форме, вызвав подозрение у охраны. Кроме оружия, в его сумке находились два самодельных устройства, внешне похожие на взрывные.

В результате было принято решение эвакуировать весь коллектив областной прокуратуры, а предполагаемые СВУ взорвать на месте. По данным СМИ, задержанный мужчина сообщил, что в его квартире установлена растяжка, однако данная информация оказалась ложной.