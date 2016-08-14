Ташкент, 14 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Самаркандский областной суд по уголовным делам Узбекистана осудил пятерых жителей республики на длительные сроки заключения за намерения уехать в Сирию для участия в рядах незаконной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном суде.

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«Данные граждане осуждены на сроки от 10 до 13 лет», — говорится в сообщении.

Организатором группы потенциальных боевиков являлся 55-летний Руслан Бекчитаев, ранее трижды судимый.

Он под предлогом изучения Корана собирал у себя дома остальных членов группы, однако мужчины занимались просмотром в Интернете пропагандистских роликов боевиков и других запрещенных материалов.

В целях поездки в Сирию осужденные по поддельным документам подготовили маршруты через Москву, Сочи и Стамбул, но трое из них были задержаны в аэропорту г. Сочи и экстрадированы в Узбекистан.

«Остальные члены группы были задержаны на территории Узбекистана», — уточнили в суде.