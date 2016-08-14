Севастополь, 14 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Правительство Севастополя «имеет рычаги влияния» и намерено создать в аэропорту «Бельбек» крупный воздушный узел Крыма, наравне с Симферопольским аэропортом. Для этого необходимо предоставить нового инвестора на ближайшем совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое пройдет 31 августа.

Схема аэропорта

Об этом 13 августа заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам рабочей поездки на «Бельбек», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной проблемой развития аэропорта стали разногласия с потенциальным инвестором «Аккорд-инвест» и АО «Международный аэропорт Симферополь», которое принадлежит компании. Инвестор заявил собственные условия развития аэропорта: обслуживание исключительно VIP-авиа перевозок и передача функций заказчика. Севастополь настаивал на развитии «Бельбека» как полноценного аэропорта, с регулярными авиа перевозками, выполняющим не только литерные и чартерные рейсы.

«Симферополь выступал прежде всего как инвестор, который должен был предложить свою концепцию. Предполагалось, что это будет филиал аэропорта Симферополь. Но Симферополем не было предложено никакого инвестиционного проекта. не было представлено планов развития, развития инфраструктуры, источников средств», — сказал Овсянников. «В этой ситуации нам необходимо искать другого инвестора и аргументировать свою позицию — это первое. Второе — в аэропорту Симферополя наблюдается мощнейшая загрузка, и любой сбой приводит к тому, что пассажиропоток не обслуживается в полной мере. Наличие второго крупнейшего аэропорта — «Бельбек» — на территории Крымского полуострова, считается целесообразным, — добавил врио губернатора. — Доказать это мы должны, предъявив интерес инвесторов — в ближайшее время — до совещания у вице-премьер РФ Дмитрия Козака, которое пройдет 31 августа». Губернатор подчеркнул, намерен лично заняться поиском инвестора для развития объекта: «Я думаю, что реальных инвесторов из этих 5−6 нет. Это не инвесторы — это всего лишь намерения. Те инвесторы, с которыми я сам готов вести переговоры, некоторых я знаю, они в этот список не входят, но они взяли в управление крупнейшие аэропорты в России».

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По словам Овсянникова, общий объем инвестиций в развитие гражданского сектора аэропорта оценивается в шесть млрд рублей. Большая часть средств для развития объекта ляжет на плечи частного инвестора: «На строительство аэровокзального комплекса понадобится около трех млрд рублей, 1,8 млрд рублей — это на создание топливно-заправочных комплексов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года предусматривается 1,776 млрд рублей на организацию гражданского сектора аэропорта.

«У нас нет ограничений по использованию ВПП как для целей Минобороны, так и для гражданского назначения. Создан ГУП «Аэропорт», который является собственностью города Севастополя. Соответственно, мы имеем все рычаги управлять ситуацией», — заключил глава Севастополя, подчеркнув готовность защищать свою позицию.

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