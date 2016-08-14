Калуга, 14 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Калужской области не будут переносить на новое место известный памятник «Великое стояние на Угре». Как сообщает 14 августа корреспондент ИА REGNUM, накануне об этом рассказал на пресс-подходе во время церемонии открытия нового моста через реку Угру губернатор области Анатолий Артамонов.

visit-kaluga.ru Памятник «Великое стояние на Угре» в Калужской области

«Мы в очередной раз убедились, что те люди, которые принимали решения до нас, они тоже были не лыком шиты и думали о том, как ставить тот или иной памятник. В том числе — и этот. Однако благоустройство территории вокруг памятника будет сделано. Будет построена и часовня», — сказал глава калужского региона

«Чтобы желающие могли остановиться, поставить свечку, вспомнить наших предков и поблагодарить их за то, что мы живем в нашей прекрасной стране», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Между тем, председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, говоря о благоустройстве территории памятника «Великое Стояние на Угре», где будет построена часовня, подчеркнул, что госкомпания совместно с Федеральным агентством по туризму прорабатывает вопрос о включении данного памятника в специализированную карту, которая в настоящее время формируется Ростуризмом. «Карта будет включать места историко-культурного наследия страны. В нее войдут еще несколько объектов, расположенных в Калужской области, в частности, Свято — Тихонова Пустынь», — сказал Кельбах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава калужского региона Анатолий Артамонов попросил руководство госкомпании «Автодор» рассмотреть возможность переноса памятника «Великое стояние на Угре». «Нужно здесь найти новое место на красивом берегу Угры, провести работы по его благоустройству, создать небольшую панорамную экспозицию, рассказывающую об исторических событиях, происходивших в 15 веке, построить часовню», — заявил Артамонов.

Памятник «Великое стояние на Угре» был открыт в 1980 году, к 500-летию этого исторического события. Первоначально был установлен небольшой памятный знак, а в 1988 году на насыпном холме у автомобильной трассы М3 «Украина» появилась шестиметровая скульптурная группа из четырех фигур вооруженных копьями и мечами русских воинов.

Напомним, великой стояние на Угре произошло в 1480 году между московским князем Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом. Сражение было вызвано отказом Москвы платить Орде ежегодную дань и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.