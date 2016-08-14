Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Узбекистанский боксер Рустам Тяляганов проиграл в полуфинале российскому спортсмену Евгению Тищенко.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Бой, проходящий в весе до 91 кг был зрелищным, оба соперника показали скорость, напористость и мастерство.

Проиграв первые два раунда российскому боксеру, Туляганов попытался закончить третий раунд нокаутом, однако сам чуть не упал на ковер, чудом избежав мощного правого бокового Тищенко.

Таким образом, единогласным решением судей российский спортсмен вышел в финал. Счет судейских записок: 30−27, 30−27, 29−28. Тулаганов уезжает домой, везя с собой бронзовую медаль.

В финале 15 августа Тищенко сразится с победителем боя между Василием Левитом из Казахстана и кубинцем Эрисланди Савоном.