Манила, 14 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Из-за сильного наводнения на Филиппинах более 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает AFP.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

Сообщается, что более 70 тысяч человек эвакуированы из зоны затоплений, в том числе девять тысяч человек — из столицы страны Манилы.

На данный момент известно, что жертвами стихии стали пять человек.

В Юго-Восточной Азии сейчас сезон дождей. Из-за сильных осадков наводнения происходят в Китае Индии и других странах регионе.