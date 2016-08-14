Краснодар, 14 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Паромная переправа через Керченский пролив временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

mintrans.ru Керченская переправа

Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий со стороны «Порт Кавказа», временно приостанавливается работа Керченской паромной переправы.

Напомним, Керченская паромная переправа — основная транспортная артерия, связывающая Крым с остальной частью России. Паром перевозит людей, автомобили и железнодорожные составы.