Тегеран, 14 августа, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Исламская республика Иран в сотрудничестве с Российской Федерацией собирается построить две новые атомные электростанции. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает агентство Shana со ссылкой на представителя комитета меджлиса Ирана по национальной обороне и внешней политике Сейеда Хоссейна Накави Хоссейни.

Petr Pavlicek Строительство атомной электростанции

Депутат рассказал, что меджлис заявил о необходимости обеспечить Исламскую республику 20 тысячами мегаватт электроэнергии, что потребует строительства 10 АЭС.

Организация по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) уже подготовила план по строительству этих атомных электростанций. Поскольку одновременное строительство десяти объектов энергетики довольно проблематично, то в первую очередь строительства решено построить две новые АЭС.

В ноябре 2014 года в Москве был подписан пакет соглашений, существенно расширяющий российско-иранское сотрудничество в области мирного атома. Эти соглашения открывают возможность строительства в Исламской республике восьми энергоблоков АЭС по российской технологии. Также был подписан контракт на сооружение по российскому проекту второй очереди строительства АЭС «Бушер» из двух энергоблоков.