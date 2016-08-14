Нью-Дели, 14 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Бенгальском заливе у берегов Бангладеш затонул индийский рыболовецкий траулер. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Jim Champion Рыбацкий траулер

По предварительным данным на борту корабля находилась команда из 17 человек. Двоих рыбаков удалось спасти. Также обнаружены теля пятерых членов команды. Остальные числятся пропавшими без вести.

Поисковая операция продолжается.