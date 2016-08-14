Киев, 14 августа, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала петицию с требованием назначить её послом в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

Напомним, на сайте президента Украины была размещена петиция о назначении Савченко послом в Российскую Федерацию. За два месяца она набрала только 48 подписей.

Журналисты спросили Савченко, что она сама думает по поводу своего возможного назначения послом в Россию.

Бывшая украинская диверсантка напомнила, что она не дипломат и у нее нет нужного образования, чтобы быть послом в России. «Я не дипломат, у меня нет нужного образования для того, чтобы быть послом в России», — подчеркнула она.

Тогда журналисты решили поддеть Савченко и напомнили ей, что раньше не была депутатом, однако, теперь занимает эту должность.

На это Савченко заметила, что должность депутата — это избирательная должность, а посол — это работник МИД и специалист.

«Депутат — это должность избирательная, а посол — это работа в МИД, куда набираются специалисты. Вы как журналисты должны это знать. Я, в принципе не могу быть послом. А депутатом — могу. Депутатом может быть и кухарка, кто угодно может быть депутатом. И вы тоже можете», — ответила Савченко.

Напомним в России нет украинского посла, а только временный поверенный в украинских делах. На Украине также теперь нет российского посла, а только временный поверенный. Нового посла из России власти Украины не принимают, а в Москву своего отправлять не хотят.