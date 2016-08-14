Екатеринбург, 14 августа, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Ряд уральских негосударственных вузов до сих пор не получил от Рособрнадзора подтверждения об аккредитации, а в некоторые запрещен прием студентов, что вызывает панику среди учащихся высшей школы и их родителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Seth Sawyers Лекционный зал в ВУЗе

Полностью приостановлено действие государственной аккредитации НОЧУ ВО «Уральский институт коммерции и права», запрещен прием в Нижнетагильский филиал НАЧОУ ВО «Уральский институт экономики, управления и права» за неисполнение предписания Рособрнадзором в установленные сроки, та же самая проблема обнаружилась и у курганского филиала данного вуза, а у головного вуза госаккредитация пока приостановлена. Также приостановлена госаккредитация ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и управления» и АНОО ВО «Уральский Финансово — Юридический институт» (в УФЮИ Рособрнадзором 12 августа запрещён приём). Запрещён приём в Заводоуковский филиал НОЧУ ВО «Уральский институт коммерции и права» и в филиал ОЧУ ВО «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» в Нижневартовске.

Как поясняют в Рособрнадзоре, лишение или приостановлении государственной аккредитации не является основанием для ликвидации вуза. Прекращение деятельности высшего учебного заведения наступает лишь в случае аннулирования лицензии.

«Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам, — уточняют в Рособрнадзоре. — В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву, а также оплату обучения за счёт материнского капитала».

В одном из самых «пострадавших» от пристального внимания Рособрнадзора вузов — Уральском институте управления, экономики и права — не теряют надежды получить госаккредитацию. Несмотря на проблемы филиалов, их студенты могли получить диплом гособразца от головного вуза. Сейчас существует опасность госдиплом не получить, так как проблемы с госаккредитацией появились и у основного вуза. Однако УИЭУиП стараются максимально защитить студентов и помочь желающим получить отсрочку от армии и получить диплом гособразца путём перевода в другие вузы.

Отметим, Уральский институт экономики, управления и права был создан 20 августа 1992 года по инициативе ученых Уральского государственного университета им А.М. Горького и Уральской юридической академии. За это время открыты филиалы вуза в городах Артёмовский, Верхняя Салда, Златоуст, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Курган, Лесной, Нижний Тагил, Полевской.

Речь идёт о вузе, где из 300 преподавателей с учеными степенями и учеными званиями 65%. Кроме штатных сотрудников в институте регулярно преподают профессора из Германии, Италии, Франции и американского Кэмбриджа. Всего за 2006−2013 годы, с назначением стипендии Губернатора Свердловской области, студенты института удостоились данного поощреня 63 раза. Кроме того, 50% студентов в первой десятке «Золотого фонда Губернатора» — студенты Уральского института экономики, управления и права. Согласно всероссискому мониторингу, по результатам на 1 июля УИЭУиП признан эффективным.

«По результатам внеплановой проверки Рособрнадзора были сделаны незначительные замечания по качеству образовательного процесса и приостановлено действие государственной аккредитации программ высшего образования с 11 июля 2016 года. Срок устранения замечаний был до 12 августа. Выявленные замечания в ходе проверки уже устранены: пришел ответ от начальника управления надзора и контроля за организациями Рукавишникова под №01−55−558/07−5354 от 13 июля, в котором сообщается, что отчет об устранении несоответствий принят и решение о восстановлении действия аккредитации находится на рассмотрении. Запрета приема к институту применено не было. Лицензия №1038 от 25 июня 2014 года, серия 90Л01 №0008008 на осуществление образовательной деятельности действует и институт вправе вести образовательную деятельность», — официально заявили в НАЧОУ ВО «Уральский институт экономики, управления и права».

«В данный момент у студентов УИЭУиП есть несколько вариантов действий, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в вузе. — Во-первых, возможно продолжить обучение в нашем институте и получить диплом установленного институтом образца. Во-вторых, возможен перевод в образовательные организации на аккредитованные направления в Курганский государственный университет, Уральский государственный горный университет, Уральский государственный университет путей сообщения. Получена предварительная договоренность по отдельным формам обучения и курсам в Уральском государственном юридическом университете.

В-третьих, студенты могут ждать ответов из иных образовательных организаций. «В случае получения таких гарантий от иных образовательных организаций, мы, согласно п.12 приказа Минобрнауки №1122 от 07.10.2013, формируем списки обучающихся, согласных на перевод, и вместе со списками отправляем копии учебных планов, соответствующие письменные заявления, личные дела обучающихся», — поясняют в УИУиП.

Известно, что в настоящее время началась работа по совместной разработке и утверждению программ обучения «Уральского института экономики, управления и права» и «Уральского государственного экономического университета» по смежным направлениям подготовки и профилям. Между руководителями двух вузов — ректором УГЭУ Яковом Силиным и ректором УИУиП Али Асадовым — достигнут ряд договоренностей, который предполагает совместную реализацию образовательных программ высшего образования. Речь идёт не о поглощении негосударственного вуза государственным, а об укреплении материальной базы и улучшении научной деятельности.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM Рособрнадзор за последние две недели запретил приём студентов 15 вузам страны. «Проверки вузов, в отношении которых есть основания полагать, что они неспособны обеспечить должное качество образования, будут продолжены — подобные псевдовузы окончательно уйдут с образовательного поля нашей страны. А те, кто продолжит готовить специалистов с высшим образованием, надеюсь, откликнутся на имеющийся как у работодателей, так и у самих обучающихся запрос сделать обучение более ориентированным на получение практических навыков, скорректировав соответствующим образом свои программы», — отметил заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, лишение высших учебных заведений государственной аккредитации за неэффективную работу поддерживает большинство жителей России (65%), эта цифра существенно выше и среди работодателей (80%), и среди молодых специалистов (74%).