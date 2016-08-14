Екатеринбург, 14 августа, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью 14 августа частично обрушился жилой дом. Рухнула одна из стен здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

mchs.gov.ru Обрушившийся дом

Дом барачного типа по адресу улица Энтузиастов, 22, насчитывает 16 квартир. В результате ЧП из него были эвакуированы 23 человека, в том числе и четверо детей.

Как пояснили в комиссии по чрезвычайным ситуациям Орджоникидзевского района, упавшая стена не является несущей.

Большинство жильцов уже вернулись в квартиры. А судьбу шестерых жильцов двух квартир сегодня предстоит решать на заседании районной комиссии по ЧС. Временно они размещены у родственников.

Как пишет «Областная газета», дом был построен в 1952 году. Планы по его капитальному ремонту строились на 2015−2017 год. Но ремонта здание так и не дождалось.