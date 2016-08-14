Милуоки, США, 14 августа, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В американском городе Милуоки (штат Висконсин) произошли беспорядки после того, как полицейскими застрелили вооруженного преступника. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают местные СМИ.

Yannick Gingras Полиция

Стражи порядка застрелили вооруженного преступника, который направил на них пистолет. После этого перед домом убитого собралась толпа из нескольких сотен людей. Одна из родственниц убитого вышла к собравшихся и попросила их разойтись.

Часть толпы разошлась, но другая осталась и вступила в столкновение с полицией. Митингующие начали забрасывать полицейские автомобили и самих стражей порядка камнями и обломками кирпичей. Затем они подожгли автозаправочную станцию.

Также были слышны выстрелы, но кто и в кого стрелял — не ясно.

Полиция Милуоки утверждает, что 24-летний офицер полиции застрелил вооруженного преступника из самообороны. При этом в отношении полицейского уже проводится расследование и он понесет административное наказание.