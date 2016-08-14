Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала участие женской сборной РФ по плаванию в смешанной эстафете на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает телеканал RT.

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Она рассказала, что российские пловчихи очень настраивались на эстафету и верили, что могут попасть на призовые места. Дело в том, что с эстафетой российским пловчиха уже давно не везет.

«На протяжении восьми лет постоянно четвертые, в Барселоне были третьими, результаты плотные», — вспоминает Ефимова.

Что касается своего участка, то Ефимова довольна тем, как она его проплыла. Пловчиха подчеркнула, что ей было важно обогнать американку Лили Кинг, которая набросилась на Ефимову с критикой и оскорблениями из-за допингового скандала.

«Очень хотелось как можно быстрее проплыть, было важно обогнать Кинг, я довольна собой», — заявляет Ефимова.

Напомним, на дистанции 100 метров брасов Ефимова уступила Кинг и взяла лишь серебро. На дистанции 200 метров брасов Ефимова также выиграла серебро.