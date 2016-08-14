Махачкала, 14 августа, 2016, 07:45 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в Магарамкентском районе Дагестана ликвидирован боевик, который открыл огонь по полицейским. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает Life со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

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Сообщается, что полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Водитель автомобиля открыл огонь по стражам порядка. Те в свою очередь открыли ответный огонь и застрелили нападавшего.

Правоохранительным органам удалось установить личность погибшего. Нападавший являлся членом так называемой «Южной бандгруппы» и находился в федеральном розыске за совершение ряда преступлений.