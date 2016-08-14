Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Мужская сборная США по плаванию лидировала в комбинированной эстафете 4×100. Для американского пловца Майкла Фелпса выигранная золотая медаль стала 23-й в его карьере и четвертой на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Karen Blaha Пловец Майкл Фелпс

Российская команда, в составе которой боролись Евгений Рылов, Антон Чупков, Александр Садовнивок и Владимир Морозов, заняла четвертое место, с общим результатом: 3.31,30.

Американским пловцам удалось установить на дистанции новый олимпийский рекорд, их время 3.27,95. Занявшие второе место британцы пришли к финишу за 3.29,24, а обладатели бронзовой награды мужская сборная из Австралии потратила на дистанции 3.29.94.

Ранее прошла комбинированная эстафета среди женщин. Российские пловчихи заняли шестое место.