Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе выступил с резкой критикой в отношении неуважительного отношения болельщиков и соперниц к российской пловчихе Юлии Ефимовой. Глава FINA назвал подобное поведение плохим. Соответствующий комментарий он дал агентству ТАСС.

Bryan Allison Болельщики на Олимпиаде

«Это очень и очень плохо, — заявил Маглионе. — Всем здесь нужно понять, что спорт должен объединять людей и нести добро, поэтому я осуждаю такое поведение». Глава FINA также подчеркнул, что сам факт выступления Ефимовой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро доказывает тот факт, что она чиста и не употребляла запрещенных препаратов.

Напомним, серебряную медаль российская пловчиха завоевала в третий день Олимпийских соревнований в Рио, 9 августа. В ходе выступления ее освистывали болельщики, а после отказались поздравить занявшие первое и третье места спортсменки из США Лили Кинг и Кэти Мейли.

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета также осудили случаи неуважительного отношения спортсменов друг к другу, в том числе в ситуации с Ефимовой. «Это неприемлемо», — заявил пресс-секретарь МОК Марк Адамс, напомнив всем участникам Игр об олимпийский ценностях.