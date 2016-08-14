Гавана, 14 августа, 2016, 06:16 — ИА Регнум. В субботу, 13 августа, в свой 90-летний юбилей лидер кубинской революции Фидель Кастро появился на публике. Об этом сообщает мексиканский портал Excelsior.

Marcelo Montecino Фидель Кастро

«После того, как Кастро почти четыре месяца не появлялся официально на публике, вечером в субботу он посетил культурные мероприятия в честь дня своего рождения. Лидер кубинской революции побывал на представлении в гаванском театре Карла Маркса», — отмечает издание.

Сообщается, что он был одет в белую спортивную куртку и светло-серые брюки. На мероприятии также присутствовал младший брат Фиделя Кастро Рауль, который сейчас возглавляет Кубу. На торжестве в честь 90-летия «солдата идеи» также был президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Лидер кубинской революции, боровшийся против кровавого режима Бетисты, возглавил Остров Свободы в 1959 году. Вплоть до 2008 года Фидель Кастро руководил страной. Потом он передал полномочия младшему брату Раулю.

Ажиотаж вокруг визитов Фиделя Кастро на публике связан с тем, что он в последние годы в связи с болезнью крайне редко появляется на официальных мероприятиях. Последний раз он произносил речь в апреле текущего года на открытии съезда Коммунистической партии. Кастро, известный своим ораторским мастерством и харизмой, говорил о смерти и будущем коммунистических идеалов. Как сказал тогда лидер революции, даже после его смерти в мире будут живы идеи кубинских коммунистов.

Однако, несмотря на то, что Кастро редко появляется на публике, он печатается в кубинских изданиях, встречает мировых официальных лиц, и в целом на Острове Свободы ощущается присутствие Кастро как последнего носителя идеалов коммунизма и истинного борца за социальное равенство. Многие жители Кубы критикуют Кастро за жесткую политику правления и построение экономики по советского типа, но все же большинство почитают его за освобождение Кубы от американского господства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 августа «историческому лидеру» Кубы исполнилось 90 лет. В связи с этим в стране состоялись многообразные мероприятия от обычных фотовыставок о его жизни до весьма необычных. Например, создание самой длинной сигары в мире в честь Кастро, размер которой достиг 90 метров — метр за каждый прожитый год.

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