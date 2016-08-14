Фидель Кастро в свой 90-летний юбилей появился на публике
Гавана, 14 августа, 2016, 06:16 — ИА Регнум. В субботу, 13 августа, в свой 90-летний юбилей лидер кубинской революции Фидель Кастро появился на публике. Об этом сообщает мексиканский портал Excelsior.
«После того, как Кастро почти четыре месяца не появлялся официально на публике, вечером в субботу он посетил культурные мероприятия в честь дня своего рождения. Лидер кубинской революции побывал на представлении в гаванском театре Карла Маркса», — отмечает издание.
Сообщается, что он был одет в белую спортивную куртку и светло-серые брюки. На мероприятии также присутствовал младший брат Фиделя Кастро Рауль, который сейчас возглавляет Кубу. На торжестве в честь 90-летия «солдата идеи» также был президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Лидер кубинской революции, боровшийся против кровавого режима Бетисты, возглавил Остров Свободы в 1959 году. Вплоть до 2008 года Фидель Кастро руководил страной. Потом он передал полномочия младшему брату Раулю.
Ажиотаж вокруг визитов Фиделя Кастро на публике связан с тем, что он в последние годы в связи с болезнью крайне редко появляется на официальных мероприятиях. Последний раз он произносил речь в апреле текущего года на открытии съезда Коммунистической партии. Кастро, известный своим ораторским мастерством и харизмой, говорил о смерти и будущем коммунистических идеалов. Как сказал тогда лидер революции, даже после его смерти в мире будут живы идеи кубинских коммунистов.
Однако, несмотря на то, что Кастро редко появляется на публике, он печатается в кубинских изданиях, встречает мировых официальных лиц, и в целом на Острове Свободы ощущается присутствие Кастро как последнего носителя идеалов коммунизма и истинного борца за социальное равенство. Многие жители Кубы критикуют Кастро за жесткую политику правления и построение экономики по советского типа, но все же большинство почитают его за освобождение Кубы от американского господства.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 августа «историческому лидеру» Кубы исполнилось 90 лет. В связи с этим в стране состоялись многообразные мероприятия от обычных фотовыставок о его жизни до весьма необычных. Например, создание самой длинной сигары в мире в честь Кастро, размер которой достиг 90 метров — метр за каждый прожитый год.
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