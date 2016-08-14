Вашингтон, 14 августа, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп критически высказался об издании The New York Times. По мнению политика, на страницах издания публикуются фантастические сюжеты. А публикации про Трампа там пишутся по «несуществующим источникам». Соответствующее заявление в субботу, 13 августа, кандидат от республиканцев опубликовал на своей странице в сети Twitter.

Haxorjoe Офис газеты The New York Times

Само издание Трамп охарактеризовал как «провальное» и занимающееся «фантастическими» сюжетами. «В их публикациях про меня всегда цитируются несуществующие неназванные источники», — пояснил свою позицию политик.

«Очень нечестно!» — Подытожил Трамп. Таким образом кандидат в президенты отреагировал на статью в издании, демонстрирующую миллиардера в виде человека «сумбурного, неуправляемого», а его настроение охарактеризовали как «мрачное и сумасбродное». При этом в издании заявили, что при составлении подобного портрета редакция опиралась на мнение более чем 20 коллег Трампа, изъявивших желание остаться анонимными.