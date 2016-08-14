Берлин, 14 августа, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Мигрантам должны отказывать в предоставлении убежища и выселять за пределы Европы, к таким действиям призвала лидер правой популистской партии Afd («Альтеранатива для Германии») в Германии Фрауке Петри. Об этом сообщает ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Немецкое радушие

Политик заявила, что нелегальные мигранты и те, кто не имеет убежища, чьи заявки были отклонены, будут размещены на двух островах за пределами европейских государств. Речь идет об островах, которые находятся под охраной ООН. Также Петри сказала, что управление по делам беженцев должно быть переименовано в эмигрантское бюро.

Как отмечает издание, в последнее время благодаря заявлениям по борьбе с мигрантами партия набрала популярность и смогла занять третье место среди других немецких политических объединений.

Скорее всего, речь идет об островах в Тихом океане Науру и Мину. Их использует Австралия для создания лагерей для беженцев, отмечают немецкие СМИ. Эти острова располагаются в 14 тыс. километров от ФРГ.

По данным Европейской комиссии, сегодняшний кризис с беженцами в Европе является самым масштабным со времен Второй мировой войны. Германия же приняла на себя основной «удар» в этой ситуации. В 2015 году ФРГ приняла в два раза больше мигрантов, чем в 2014 году, — более миллиона человек, о чем свидетельствуют данные немецкого МВД. Дело в том, что уровень экономического развития и социальных в стране является одним из самых высоких в ЕС. К тому же Германия обеспечивает относительно хорошие условия для беженцев. Поэтому ФРГ является наиболее желанным местом для мигрантов сегодня.