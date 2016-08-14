Москва, 14 августа, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нечего выдвинуть против российской легкоатлетки Дарьи Клишиной, все сданные ею на наличие допинга пробы отрицательные. С таким заявлением выступил адвокат спортсменки Пол Грин, сообщает RT.

Dmitry Rozhkov Российская легкоатлетка Дарья Клишина

Слушание по делу Клишиной может состояться в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ближайшее время. По словам Грина, решение по отстранению связано с докладом Макларена. Все необходимые пробы на допинг спортсменкой были сданы вне России, и все они показали отрицательный результат. «Ничего конкретного против нее. Но сначала они вынесли положительное решение по ней, а потом… его поменяли», — поясняет адвокат.

«Ничего нет, и никогда не было», — повторяет Пол Грин.

«Хотелось бы обратить внимание, что столь издевательское решение принято за несколько дней до начала выступлений Клишиной, — заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ». — На чем оно основано, пока непонятно никому».

Напомним, ранее появилось сообщение об отстранении от участия в Олимпийских играх-2016 единственной оставшейся российской легкоатлетки.