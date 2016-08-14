Джуно , США, 14 августа, 2016, 04:55 — ИА Регнум. В субботу, 13 августа (по московскому времени 14 августа), в очередной раз потерпел крушение американский одномоторный самолет. На этот раз на Аляске. Об этом сообщает телеканал KTVA.

Teo Одномоторный самолёт

Воздушное судно рухнуло вскоре после начала полета с аэродрома Берчвуд. Изначально говорись, что летчик и единственный пассажир погибли. Однако в службе противопожарной охраны Анкориджа подтвердили гибель только одного человека.

Как сообщил начальник управления полиции города Анкоридж Крис Толли, по свидетельствам очевидцев, самолет разбился и быстро загорелся. Полицейский объяснил, что пока точно не установлено, кто является владельцев машины. Однако сотрудники правоохранительных органов имеют несколько зацепок, которые будут проверены в ближайшее время.

Для расследования причин произошедшего на место трагедии была выслана группа следователей.

Отметим, что в США одномоторные самолеты падают довольно часто. Например, в июне ИА REGNUM писало, что в городе Хоторн (штат Калифорния) рухнуло одномоторное воздушное судно. В результате чего погибло два человека.