Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг заняла первое место в одиночном женском турнире на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016. Полученная спортсменкой золотая медаль — первая олимпийская награда высшего достоинства в истории Пуэрто-Рико. В финальном матче Пуиг обыграла соперницу из Германии Анжелику Кербер.

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Пуиг одержала победу над Кербер по итогам трех сетов: 6:4, 4:6, 6:1.

«Пуиг — сильная теннисистка и она заслужила этот успех», — комментирует проигрыш Анжелика Кербер. «Сегодня она играла в лучший теннис», — отмечает соперница.

Ранее бронзовую медаль получила чешская спортсменка Петра Квиткова, победившая представительницу США Мэдисон Кис. Встреча прошла со счетом 7:5, 2:6, 6:2.